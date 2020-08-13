Erdoğan, Merkel'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtmiştir. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirilmiştir."
Erdoğan'ın gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
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