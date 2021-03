Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı

18 Mart 2021 Perşembe, 14:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 2018 yılında temyiz mahkemesinden dönen ve yeniden okutulmaya başlanan Öğrenci Andı, Danıştay kararı ile yeniden kaldırıldı. Öğrenci Andı ile ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili üstü kapalı açıklamada bulundu.

Erdoğan, “İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi her bir satır her bir dörtlüğü bize verdiğimiz mücadelenin tarihi anlamını anlatan mesajlarla doludur. Milli andımız olan İstiklal Marşımız aynı zamanda bize niçin birlik olmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerekiyor anlatıyor” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"Çanakkale'de bir hilal uğruna çok şehitlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimizin aydınlığında güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başartamadılar. Bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler ama milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarımızın sebebi üzerimizde oynanan oyunları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir. Evlatlarımıza 2023 vizyonunu miras olarak bırakıyoruz. Bu sene TBMM'nin 100. yılı vesilesiyle İstiklal Marşı yılıdır. İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi her bir satır her bir dörtlüğü bize verdiğimiz mücadelenin tarihi anlamını anlatan mesajlarla doludur. Milli andımız olan İstiklal Marşımız aynı zamanda bize niçin birlik olmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerekiyor anlatıyor. İstiklal Marşındaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz , 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerine aşılamamız bu bakımdan önem taşıyor. "