Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi

04 Haziran 2021 Cuma, 20:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunduğunu açıkladığı 'müjde' öncesinde, "Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadesini kullanmış, daha sonra 'müjde'yi duyurmuştu.

21 Ağustos'ta Dolmabahçe'de kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" demişti.

İlk olarak Eylül 2004 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarındaki sondaj sonucunda Karadeniz'in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini "Yıl sonuna kadar doğal gaz karaya çıkartılacak" sözleriyle duyurulmuştu.

AKP iktidarı boyunca petrol ve doğalgaz üstüne sayısız "müjdeler" verilmesine bir yenisi daha eklendi. Erdoğan yine müjdeyi "Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor" sözleriyle duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl . Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.

ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haber.

Filyos limanı Boğazların yükünü de hafifletecek. Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Filyos Vadisinin göbeğinde yer alan 600 metre kare alana sahip Filyos Endüstri bölgesini ilan ettik. Filyos endüstri bölgesi 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sunuyor.

ekonomiye erişim imkanı sunuyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz sağında tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantısı ve işleme sahasına ev sahipliği yapacak. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplada 405 milyar metreküplük rezerv keşfettik. 2020 yılında denizlerde yapıaln en büyük keşif olarak tarihe geçti. Artık bütün bunları yaparken acaba kim neder yok. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor.

Artık bütün bunları yaparken acaba kim neder yok. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı .

. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.

Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...