Erdoğan: Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti"

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" açıklaması sonrası bugün kameralar karşısına geçti.

Müjdeyi duyuran Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

"Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk." dedi.

"FATİH SONDAJ GEMİMİZ 320 MİLYAR METROKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETTİ"

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

"İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. "Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.