"Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?"

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 07:33

CHP’li Akın açıklamasında şunları dile getirdi:

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi tam 10 ay önce vatandaşımıza müjde olarak sunulmuştu. Doğalgazın bulunması hepimizi sevindirdi. Ancak iktidarın doğalgaz rezervini vatandaşın refahı için değil; kendi siyasi ikbali için kullandığını üzülerek görüyoruz.

İKTİDAR SİYASİ ŞOV PEŞİNDE

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin dünya örneklerinde olduğu gibi akılcı ve bilimsel bir yöntemle çıkarılması gerekmektedir. İktidara kimse “Doğalgaz rezervini çıkarmayın” demiyor. İktidar henüz sahanın teknik raporu ortada yokken ve teknik raporun tamamlanmasının en iyi ihtimalle 5-6 yıl süreceği bilinirken siyasi şov peşindedir.

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Haziran ayında Karadeniz’deki doğalgazla ilgili yeni bir müjde verileceğini duyurdu. Anlaşılan iktidar; açılışı yapılan hastane ve otoyolların tekrar açılışının yapmaya alıştığı gibi müjdesini verdiği doğalgaz rezervinin tekrar müjdesini vermeye hazırlanıyor.

BAKAN DÖNMEZ 2028’İ BULACAĞINI İTİRAF ETTİ

Sayın Bakan; Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili sahanın teknik raporu henüz belli olmayan yatırım başlatıldığını da açıklamasında itiraf etmektedir. Sahada en az 30-40 kuyu açılması gerekirken; Sayın Bakan 5-6 kuyuyla üretim yapılmaya başlanacağını; maksimim üretim seviyesine 2027-2028 yıllarında ulaşılacağını açıklamaktadır.

VATANDAŞIMIZI KANDIRMAYIN, FATURALARI DÜŞÜRÜN

Başka bir deyişle iktidar gazı çıkardım diyebilmek için sahanın tüm potansiyeli belli olmadan adeta kör bir bakışla sahaya yatırım yapacak ve bunu siyasi şova dönüştürmeyi amaçlamaktadır. İktidara sesleniyoruz gazı çıkarmadan vatandaşlarımızı “müjde” diyerek artık kandırmayın. Müjde dediniz her ay doğalgaza zam yaptınız. Pandemi döneminde geliri düşen ve işsiz kalan vatandaşlarımızın faturalarını düşürecek müjdeyi ne zaman vereceksiniz?