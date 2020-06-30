Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecekler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yöntemiyle görüşeceği açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini ve Suriye krizini ele alacağını söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, basında yer alan, liderler arasında Astana formatında videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı. Peskov, “Evet, Kremlin bu bilgiyi doğruluyor” dedi.
Görüşmenin saat 14:00 civarında gerçekleştirileceğini belirten Peskov, liderlerin konuşmalarının basına açık olacağını ifade etti.
Zirvenin başta martta Tahran’da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti.
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