Erdoğan: Reform hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce açıkladığı "ekonomi ve hukukta reform" paketi çalışmalarıyla ilgili "Hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan özetler şöyle:
'CUMHUR İTTİFAKI' MESAJI
"Parti yönetim organlarında göstereceğiniz gayret için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil geleceğinin de partisidir. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek hep daha çok hizmet yapacağız.
Partilerin de hayatlarında dönüm noktaları vardır. 2001 yılında partimizi kurduğumuzda Türkiye tarihinin en uzun kaoslarından birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi bir umut olarak gördü. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. 18 yılda karşımıza çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız.
"TÜRKİYE DENGELERİ BELİRLİYOR"
AK Parti'nin ülkeyi yönetmesinin engellenmesi için yapılanlar hafıza kayıtlarında duruyor. FETÖ'nün saldırılarını da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız. Tüm ihanetlerden, saldırılardan kurtulan Türkiye bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek konuma ulaşmıştır.
Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız.
Kalkınma hamleleriyle her insanımızın hayatına dokunduk. Milletimiz istemezükçülüğü hayat felsefesi haline getirenleri bildiği için 18 yıldır hiçbirine itibar etmiyor.
Salgın krizi sağlık altyapımızın gücünü gösterdi. Yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyorlar. Kendi partisi içerisindeki tacizlerin hesabını veremediler. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıktık.
REFORM ÇALIŞMALARI
İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız.
Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi."
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