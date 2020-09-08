Erdoğan: Salgın kontrol altında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vaka sayısına rağmen salgının kontrol altında olduğunu söyledi.
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılıyor.
Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.
Salgınla mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan vaka sayısına rağmen salgını kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz. Bu salgın sürecinden İran ve bölge ülkeleri olarak çok daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Salgın şartlarının hafiflemesi ile işbirliğimizin eski düzeyine geleceğine inanıyorum. Koronavirüsten hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik. Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum.
Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizdeki diğer konularla takibinin yapılacağına inanıyorum. Sayın bakanlarımıza önemli görevler düşüyor. Salgın sonrası sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum."
Erdoğan'ın sözlerinin ardından toplantıya geçildi.
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