Maske-mesafe-temizlik üçlüsüne uyanlar bile enfekte oluyor, salgın kontrolden çıktı

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs salgınının büyük bir hız kazandığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda. Çok sayıda belirtisiz ve belirtili enfekte kişi var. Bunların da yansımalarını göreceğiz. 2-4 hafta rakamlarda artış olacak” dedi. Okulların açılmasının bu işi çok daha kötü noktalara sürükleyebileceğini kaydeden Şenol “Kontrolden tümüyle çıkabilir” uyarısı yaptı.

VİRÜS YÜKÜ FAZLA

Prof. Şenol, 1 ay içinde ağır vaka rakamlarının yüzde 74 kadar arttığını anlatarak “Normalde ağır olgular dünyada baktığınız zaman yüzde 1’dir, bizde çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor toplumda virüs yükü çok yüksek. Bu da kişilerin çok fazla enfekte kişilerle karşılaştığını gösterir. Baktığınız zaman bireysel koruma kurallarına çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladılar, maskesini takıyor, evinden hiç çıkmıyor ama bir kere devlet dairesine gitmiş, bir kere bankaya gitmiş, bir kere yakınını acile götürmüş sonra kendisi enfekte olmuş ve bütün evde yaşayanları enfekte etmiş. Bu ciddi virüs ve enfeksiyon yükü anlamına geliyor” dedi.

‘AÇTIĞIMIZ SERVİSLER ANINDA DOLUYOR’

Şenol, sağlık sisteminin artık tıkanma noktasında olduğunu kaydederek özetle şunları söyledi: “Acile giren bir hasta Covid ile enfekte olup çıkıyor. Ameliyatı gelen bir hasta Covid kapıp çıkıyor. Bu, şu demek: Hastaneler bu karma sistem yüzünden sıkıntıdalar. Onun için bir an önce hastanelerin normal temiz hastane ve Covid hastanesi olmak üzere ikiye ayrılması lazım.

KONTEYNIR KURDUK

Ayrıca biz servislerde açtığımız Covid servisine her gün bir yenisini ekliyoruz. Gazi’de bahçede konteynırlara poliklinikler ve örnek alma sistemi kurduk. Boşaltmak için sistemi, yani sistemin yükünü hafifletmek için. Daha önce yatırdığımız hastaların büyük bir bölümünü aslında evlerine gönderiyoruz, buna rağmen açtığımız her servis anında doluyor. Bunlar çok ağır hastalar, bir kısım yoğun bakım gereksinimi gösterdiği halde yoğun bakıma yerleştirmede gecikiyoruz bu hastaları. Geceleri aciller, gündüzleri poliklinikler ağzına kadar dolu.

SIRALAR 700’LERİ BULDU

Şehir hastanesinde gece acilde 700. sıralar veriliyor insanlara. Otoparklarda bekliyor insanlar. Hastaneler dolu ve bu sadece Gazi için değil her yer için böyle artık. Haziranın başından itibaren olupbiten o sınavlar, turizmin açılması, seyahatin artması bütün bunlar etkili. Kurban Bayramı’nın ağır hasta ve ölüm anlamındaki etkisini önümüzdeki birkaç hafta içinde bunun üzerine ekleyeceğiz.

KISITLAMA İÇİN GEÇ KALDIK

Bilimle yönetim bir türlü aynı masaya oturmuyor. Kısıtlama için çok geç kalındığını düşünüyorum. Hayatın anahtarı olmayan bütün alanlar, açılışlar, mitingler, toplu ibadetler hepsi iptal edilmeli. Nüfusun sosyal hareketliliği en çok neredeyse onu görüp, hangileri gereksiz onları yüzde 50 kısıtlamak lazım. ”