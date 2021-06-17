Erdoğan: Siyasi sorunların çözümü diyalog

17 Haziran 2021 Perşembe, 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi sonrası yaptığı konuşmada, “Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi’nin (GDAÜ) ardından basın toplantısı yaptı. Erdoğan, “Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmayan diğer GDAÜ üyesi ülkelerin AB’ye tam üyeliğine şu sözlerle dikkat çekti:

“Toplantıda göç ve salgın gibi sınamalarla ortak mücadelenin öneminin de altını çizdik. AB genişleme sürecinde oluşturulmak istenen suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımının yanlışlığına dikkat çektik. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılması ve potansiyel adayların sürecinin hızlandırılması birliğe güç sağlayacaktır.”

Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çekenler şöyle:

Bölgenin kanayan yarası olan beyin göçü başta olmak üzere, adalet alanında iş birliği, tarım politikaları, diaspora, eğitim, afetlerle mücadele gibi konularda ortak çözümler geliştirmeye çalıştık. Tüm faaliyetlerimizi iki temel ilkeyi gözeterek hayata geçirdik. Birincisi, Bölgenin sorunlarına en iyi çözümün kendi içinden çıkabileceği anlayışı ifade eden bölgesel sahiplenme ilkesidir. Bunu gerçekleştirdik. İkincisi, hiçbir paydaşı ötekileştirmemek gerektiğine işaret eden kapsayıcılık ilkesi oldu.

DÖNEM BAŞKANLIĞINI YUNANİSTAN’A DEVRETTİK

Zirvede kabul ettiğimiz 2030 strateji belgesinin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmada yardımcı olacağına inanıyorum. 1 Temmuz 2020'de 1 yıllık süreliğine devraldığımız dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık. Ayrıca ülkemizde bulunan devlet ve hükümet başkanlarının bazılarıyla ikili görüşme fırsatıda buldum ve bulacağım. Yarın da Antalya'da diplomasi forumuna ev sahipliği yapacağız. Zirve ile dönem başkanlığını Yunanistan'a devrettik."