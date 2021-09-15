Erdoğan: Türkiye 2023'te yeniden şahlanışa geçecek

15 Eylül 2021 Çarşamba, 21:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, medya mensuplarına "Bir insanın ölümünü trajedi, 1 milyon insanın ölümünü istatistik gören zihniyette siz anlayışını ortaya koyabilirsiniz" diye seslendi.

Erdoğan, Türkiye'nin 2023'te yeniden şahlanışa geçeceğini savunarak, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023’te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir. Ülkemizin dört bir yanında adeta dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Hakikatin hakkın hukukun özgürlüğün velhasıl insana dair her özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum. Bugün burada birlikte olduğumuz kardeşlerimize büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına değer verdikleri için şükranlarımı sunuyorum.

Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkımızın vaktinde ve doğru bilgilenmesi hem de idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip edebilmesi bakımından medyamız yeri doldurulamayacak bir görev ifa ediyor.

'İFTİRANIN KUMPASLA KARIŞTIĞI MECRALARI ZAPTURAPT ALTINA ALACAK OLAN YİNE SİZİN GAYRETİNİZDİR'

Demokrasi kültürü, milli iradenin üstünlüğünün güçlü şekilde korunması temel şartıdır. Genel olarak özellikle de Anadolu basını mutlaka desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken bir vazife görüyor. Şayet Anadolu basını bu iki hususta taviz vermeden yoluna devam ederse gücünü kaybetmez daha da arttırır. Her şeyin küresel, dijital, teknolojik mecralara evrildiği dönemde insanın sosyal çevresiyle hala merkezde tutan sahiciliğin son kalesidir. Bir insanın ölümünü trajedi, 1 milyon insanın ölümünü istatistik gören zihniyette siz anlayışını ortaya koyabilirsiniz.

İftiranın kumpasla, çarpıtmanın kötü niyetle, sinsiliğin çıkarcılıkla karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan yine sizin gayretinizdir. Gücü insan olan, malzemesi, muhatabı insan olan Anadolu basınımız kendini bu doğrultuda ne kadar geliştirirse geleceğine o derece güvenle bakabilir. Medyamızın yüz akları, tüm değerleri tarihi, kültürü ile milleti aşağılayan mankurtlar değil bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir.

Bunları söylerken ülkemizde geçmişte iki asrı bulan, basın hayatında aşağı yukarı hep aynı başlıkla gündeme getiren başlıkları da ifade etmiş oluyorum. Maşeri vicdan yerine belli çıkar çevrelerin aparatı olmakla itham edilen basın vardır. Avrupa ve Amerika'daki basının ortaya çıkış ve gelişme süreciyle bizdeki serencamı açısındaki keskin fark açıkça görülmektedir. Çanakkale Savaşı, Kıbrıs çıkarması, İstiklal Harbi, terörle mücadele, 15 Temmuz'da basının gösterdiği onurlu yaklaşım tarihe şanla şerefle kaydedilmiştir.

'MARUZ KALDIĞIMIZ SALDIRILARLA ASLA RAHAT BIRAKILMADIK'



27 Mayıs, Yassıada yargılamaları, 12 Eylül, 28 Şubat gibi günlerde darbecinin yanında saf tutanlar milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir. Milletimiz darbecilere, onların yaptıkları işlere kılıf bulmaya çalışanları unutmadı, unutmayacak. Ülkesi, halkı, mesleğinin itibarı için mücadele eden gazetecileri bu millet asla unutmadı ve unutmayacak.

Türkiye'nin son iki asrı sadece basın değil her alanda arayışlarla, keskin yol ayrımlarıyla geçmiştir. Batının sömürgecilik, sanayileşme yoluyla oluşturduğu maddi üstünlük karşısında elimizdeki son vatan toprağı Anadolu'nun dahi tehlikeye girdiği dönemler yaşadık. Maruz kaldığımız saldırılarla asla rahat bırakılmadık. Topraklarımıza sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek, dışarıdan ve içeriden nice yollara, yöntemlere başvurdular. Tek parti faşizmi, darbeler, vesayet, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bu zorlu mücadeleler farklı dönemdeki tezahürleridir.

Bizi yeniden yapılanan küresel siyasi ve ekonomik düzenden dışlamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Ama bu defa farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kaldılar. Artık siyaset, ekonomi, dış politika, sosyal dinamiklerini diledikleri gibi yönlendirecekleri bir Türkiye olduğunu gördüler. Bölgesinde hem sahadaki varlığı, masadaki gücü ile söz sahibi bir Türkiye olduğunu yaşayarak kabullendiler.

'2071'İ HEDEF GÖSTEREN VİZYON SAHİBİ BİR TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ SEYREDİYORUZ'



Haksızlıklara, adaletsizliklere, riyakarlıklara meydan okuyan mazlumların ve mağdurların gözü Türkiye olduğunu fark ettiler. Bununla kalmayıp evlatlarına 2053, 2071'i hedef gösteren vizyon sahibi bir Türkiye'nin yükselişini seyrediyoruz. Daha düne kadar 3-5 gün sonrasını göremeyen bir Türkiye'den böyle bir ufka sahip Türkiye'ye ulaşmanın anlamını en iyi sizler bilirsiniz.

Ekonomisi birkaç milyar dolarlık spekülasyonlarla yerle yeksan olan, siyaseti birkaç ihtiraslı aktörle kaosa sürüklenebilen, güvenliği üç beş teröristle tehlikeye düşürülebilen, ticareti hacimsiz velhasıl her tarafı lime lime dökülen Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar elbette hala mevcut.

'ESKİ TÜRKİYE'Yİ HORTLATMAK İSTEYENLER...'

Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların tamamını bozduk. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş gibi önemi ve anlamı ileride çok daha iyi anlaşılacak olan tarihi yönetim reformunu harekete geçirdik. Defalarca sergilenen oyunların artık işe yaramadığı bir Türkiye gerçeğini kabul etmek istemeyenlerin gizli ve açık taktiklerini bir bir ifşa ettik.

Kendi toplumlarının güvenliği ve refahı dışında hiçbir şeyi umursamayanların özlemi dönüş dolaşıp kendilerini vuracağı bumeranga dönüştü. Her yeni sınamada kendilerini gelişmiş olan nitelendirenlerin aslında ne kadar zayıf oldukları anlaşıldı. Türkiye olarak bu sınamalar karşısında farkımızı ortaya koydukça hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.

Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'de eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. İnşallah bu defa da başaramayacaklardır. Milletimiz uzunca bir mücadelenin ardından döktüğü alın teri ve gerektiğinde feda etmekten çekinmediği bu fırsatı kaçırmamakta azim ve kararlılığa sahiptir.

'ALTYAPI ÜZERİNDE ASIL BÜYÜK SIÇRAMAYI YAPABİLECEĞİMİZ BİR DÖNEME GİRDİK'