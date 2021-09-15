Davutoğlu'na canlı yayında çarpıcı 'Erdoğan' sorusu

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:17

Programda hem partisinin gidişatı hem de Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"BEYAZ SAYFA AÇALIM" DERSE GÖRÜŞÜRÜM

Davutoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna ilişkin şöyle konuştu:

"Görüşürüm, Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem. Görüşürüz herkesle ama iş birliği ilkesel bir konudur. İş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Getirsinler temiz siyaset ama ciddi şekilde. Devletteki ailelerin etkisini dışarı alsınlar, alkışlarız. Sonuna kadar destekleriz. Eylemi görmemiz lazım. Düzelsinler, doğru davransınlar, alkışlarız. İttifak meselesi ise seçim ortamında görüşülecek bir şeydir. Onlarla birlikte bir şeyler düzeleceğine olan inancımı kaybettiğim için partiden ayrıldım"