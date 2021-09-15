Son anket: Yandaş anket şirketinden Erdoğan'a kötü haber!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'yi geçtiğini iddia etti. Dağ'ın açıklamalarının ardından akıllara AKP'ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma Şirketi'nin anket sonuçları geldi.



Gündeme ilşkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ''Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP kendi oy oranımızı artırmaya bakıyoruz. Ve bugün itibarıyla 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle ben 2023 seçimlerde 2018'den daha fazla oyla inşallah ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak'' ifadelerini kullandı.

Ancak AKP'ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma Şirketi, 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP, baraj altında kaldı.