Son anket: Yandaş anket şirketinden Erdoğan'a kötü haber!
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'yi geçtiğini iddia etti. Dağ'ın açıklamalarının ardından akıllara AKP'ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma Şirketi'nin anket sonuçları geldi.
Gündeme ilşkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ''Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP kendi oy oranımızı artırmaya bakıyoruz. Ve bugün itibarıyla 50'yi geçen bir durumumuz var. Allah'ın izniyle ben 2023 seçimlerde 2018'den daha fazla oyla inşallah ipi göğüsleyen yine Cumhur İttifakı olacak'' ifadelerini kullandı.
Ancak AKP'ye yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma Şirketi, 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, AKP'nin oylarında dikkat çeken düşüş yaşanırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP, baraj altında kaldı.
ERDOĞAN KAYBEDİYOR
Öte yandan ORC'nin 8-14 Haziran 2021 tarihleri arasında 30 Büyükşehir ve 12 ilde, 8 bin 350 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, 'Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?'' sorusuna verdiği yanıtlarda Erdoğan'ın seçimi kaybedeceği ortaya çıkmıştı.
Haziran ayı anket sonuçlarına göre, Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 42,8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 44,2 oldu. Kararsızların oranı ise, yüzde 13'de kaldı.
GELECEK VE DEVA PARTİSİ YÜKSELİŞTE
Eylül ayı anket sonuçlarına göre, bu pazar seçim olsa HDP yüzde yüzde 7,9 ile baraj altında kalırken, Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçtiği görüldü.
İNCE VE SARIGÜL DETAYI
Öte yandan ORC'nin anket sonuçlarında, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi de yer aldı.
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