A Haber Erdoğan'ı sabote mi ediyor? Perinçek'ten sert tepki

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:20

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da "Çıkış Yolu" programında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Gürkan Demir ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’in sorularını yanıtladı.

Perinçek, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında olduğu Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı A Haber’in "Dersim olaylarıyla" ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl önce söylediği “katliam” ifadelerini yayımlamasına tepki gösterdi.

Perinçek, “Türkiye bugün Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğinde PKK’ya karşı savaşırken, FETÖ’ye karşı savaşırken ve ABD’nin Türkiye’nin sorunlarına müdahale etmesine karşı mücadele ederken birdenbire böyle bir konunun gündeme getirilmesi sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı bir sabotaj, dinamittir.” ifadelerini kullandı.

A HABER'İ HEDEF ALDI

"2015 öncesinin Tayyip Erdoğan'ı ile bugün savaşan Erdoğan'ı vurmuş, oldular" diyen Perinçek, şunları söyledi:

“Gerçekten AKP yönetimine içeriden bir hançer diyebilirim. Bu niyetle yapıldığını söyleyemem ama nesnel sonuçları budur. Dersim İsyanı’nda Seyyid Rıza, Bugünkü PKK’dır. Zaten PKK da o Şeyh Said ve Seyyid Rıza’ya, Dersim İsyanı’na ve Şeyh Said İsyanı’na sahip çıkıyor. 1925 Şeyh Said İsyanı, 1930’da Ağrı İsyanları, 1937-1938 Dersim İsyanı vs. Tarih olarak, miras olarak PKK bunları benimsiyor. Seyyid Rıza ve Şeyh Said de PKK’nın idolleri, kahramanlarıdır. Şimdi TSK, Türk hükümeti, Türk devleti PKK ile mücadele ediyor ve büyük başarılar kazanıyor. PKK’yı bitirmek üzereyiz, bitiyor PKK. Bu mücadelede kim var? Sayın Tayyip Erdoğan var. Bu mücadeleye Tayyip Erdoğan 24 Temmuz 2015’te girdi. 24 Temmuz 2015 öncesine bakarsan FETÖ’yle de beraberlikleri var. Bir koalisyon kurdu, Türkiye’yi yönetti. Amerika başkanıyla ilişkileri vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ondan sonra Kürt açılımı yapmış olduğu dönemdi. Şu an başka bir tarih var. Oradan böyle bir program seçip bugünkü Tayyip Erdoğan'a vurmuş oldular. Bunu kim yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarına karşı bütün mücadeleleri.”