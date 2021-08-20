Erdoğan, Türkiye'deki Afgan göçmenlerin sayısını açıkladı

20 Ağustos 2021 Cuma, 14:25

Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 1,5 milyon düzensiz göç iddiasını değerlendiren Erdoğan, "Türkiye'de şu an 300 bin Afgan göçmen söz konusu. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır" diye konuştu.

"Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin sığınmacı anlaşması iddiasına ilişkin olarak ise, "ABD sığınmacı anlaşmasını yalanladığı halde bunlar hala konuşuyor. Yanlarında yalan makinesi var. Habire yalan söylüyorlar" diye tepki gösterdi.

Erdoğan muahlefete tepki göstererek, "Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin" ifadesini kullandı.