Erdoğan ve Bahçeli, Çankaya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 17:56
Erdoğan ve Bahçeli, Çankaya'da bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

İki liderin görüşmesindeki gündem maddelerini; yeni anayasa çalışmaları, HSK seçimleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oluşturdu.


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