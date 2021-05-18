Erdoğan ve Bahçeli, Çankaya'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
İki liderin görüşmesindeki gündem maddelerini; yeni anayasa çalışmaları, HSK seçimleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oluşturdu.
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