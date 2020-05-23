Erdoğan ve Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun olası milletvekili hamlesine karşı önlem alıyor

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, milletvekili transferlerini önlemek için yasal düzenleme yapılması çağrısına AKP’den olumlu yanıt geldi. Dünya parlamentolarından örneklerin incelenip Türkiye’deki siyasi deneyimlerin ele alınıp değerlendirileceği çalışma kapsamında iki formül öne çıktı. Birincisi seçime belli bir süre kala milletvekili transferi yasaklanabilir. İkincisi istifa eden milletvekilinin bir başka partiye geçişi için en az 6 ay gibi belirli bir süre konulabilir.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

MHP Genel Başkanı Bahçeli 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada yeni kurulan partileri “FETÖ organizasyonu” olarak nitelendirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu partilere baskın seçim durumunda grup kurabilmeleri için milletvekili verilebileceği açıklamasını “demokrasi ve millet iradesine suikast”, “siyasetin saygınlığı, Meclisin güvenirliğine saldırı” olarak değerlendirmişti. Bahçeli başta Siyasi Partiler, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğünün değiştirilmesini, Siyasi Etik Kanunu çıkarılmasını isterken ayrıca Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentilerin karşılanmasını ve meslek örgütleriyle ilgili düzenlemenin süratle yapılmasını içeren 6 maddeden oluşan bir çağrı yaptı. İlk başta sessizlikle karşılanan bu çağrıya bir hafta sonra yanıt geldi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, milletvekili transferini önleyecek düzenleme için MHP ile hukuki bir çalışma başlattıklarını, haziran ayında TBMM gündemine getirebileceklerini açıkladı.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, AKP ile MHP arasında milletvekili transferini önleyecek düzenleme yapılması noktasında “birlikte çalışma iradesi” oluştu. İlk etapta partiler kendi çalışmalarını yapacak. Hem dünya parlamentolarındaki örnekler ele alınacak hem de geçmişte Türkiye’deki uygulamalar ve siyasi tecrübeler değerlendirilecek. Daha sonra iki partinin oluşturacağı heyetler önerileri müzakere ederek bir teklife dönüştürecek. İki partinin çalışmasının ardından teklif diğer partilere de götürülecek.

TRANSFERİ ÖNLEYECEK 2 FORMÜL

Haziran ayı içinde Meclis Başkanlığına sunulması hedeflenen teklifte milletvekili transferini önlemek için şimdilik iki formül konuşuluyor. Bunlardan biri milletvekilinin partisinden istifa ettikten sonra 6 ay gibi sınırlı bir süre başka bir partiye geçişi mümkün olmayacak. Bu süreçte milletvekili Meclis çalışmalarına bağımsız üye olarak katılacak. İkinci formüle göre ise seçimlere belli bir süre kala, örneğin 1 yıl, milletvekilinin istifa edip başka bir partiye geçişine izin verilmeyecek. Her iki formülün de hem istifa eden milletvekiline dair gündeme getirilen kimi spekülasyonları engelleyebileceği hem de milletvekilinin geçiş yapacağı partiye sağlayacağı menfaatin ortadan kaldırılabileceği ifade ediliyor.

SİYASİ PARTİ GRUBU OLUŞTURMA SAYISI DEĞİŞECEK Mİ

Meclis’te 450 milletvekili varken siyasi parti grubu oluşturmak için gerekli olan 20 milletvekili sayısı, anayasa değişikliğinin ardından 600 milletvekili için de değişmedi. MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından bu sayının da artırılabileceği gündeme geldi. Ancak AKP ve MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu konuda bir düzenleme yapılması düşünülmüyor. Bir parti yetkilisi Meclis’te siyasi parti grubunun etki ve önemine dikkat çekerek, “Grup kurmayı zorlaştırmak demokrasiyi güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmez. Bunu sayıyı yükseltmek sıkıntı olur. Aslında milletvekili sayısındaki artışa oransal açıdan bakıldığında da 20 olan grup kurma sayısı ancak 26 olur” dedi.

Ancak yapılan ön çalışmalara göre bazı ülkelerin parlamentolarında siyasi parti gruplarının seçim sonuçlarına göre oluşması ve sonrasında milletvekili istifaları, farklı partilere katılımlar olsa da bu mevcut grup sayılarında bir değişim olmaması gibi örnekler var. Çalışma kapsamında bu tür farklı uygulamaların da detaylı olarak incelenmesi planlanıyor.

MHP: 6 MADDEYE BÜTÜN OLARAK BAKILMALI

AKP, milletvekili transferini önleyecek bir düzenleme için çalışma başlatıldığını açıkladı, ancak MHP yöneticileri Bahçeli’nin açıklamasındaki 6 maddelik çağrıya bir bütün olarak bakılması, bunların birbirinden ayrılmaması görüşünde. Bir parti yöneticisi, “Farklı emeller doğrultusunda siyasete yön vermek isteyenlerin olduğu bir ortamda milli iradenin korunması için devletin, Türkiye’nin ev ödevi hükmünde yapması gerekenler var. Yeni sistem doğrultusunda Yasama sürecinde yarım kalan işlerin tamamlanması gerek” dedi. Bu çalışmaya Yasama organının güçlendirilmesi olarak bakan MHP, Yürütme’nin de milletvekillerinin sunduğu kanun teklifleri ile ilgili fikirlerini, etki analizlerini sunacağı bir mekanizmanın oluşturulması, kesin hesap komisyonu ve kalıcı bir denetim komisyonu kurulması gibi önerilerin de ele alınması gerektiğini düşünüyor.