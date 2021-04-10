Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:53
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.

Huber Köşkü'nde 15.45'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.


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