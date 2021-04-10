Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi
Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.
Huber Köşkü'nde 15.45'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.
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