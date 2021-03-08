Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı

08 Mart 2021 Pazartesi, 15:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AKP Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.



Yazarımız Mine Söğüt'ün yazısında kullandığı sözleri hedef alan Erdoğan, "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini terk etmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz." dedi.

Mine Söğüt "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı yazısında, “Her baba evi öyle sanıldığı kadar güvenli değildir. Aksine çoğu baba evi tehlikenin merkezidir. Ve bazen sokaklar o baba evinden çok daha güvenlidir. O yüzden, o despot, o dayakçı, o adaletsiz, o ikiyüzlü, o sinsi, o hesapçı, o güvenilmez babaların evinden erkenden çıkın gidin kızlar. Hısım akraba ne derse desin, elâlem ne düşünürse düşünsün, hiç kafaya takmayın. Geleneklerin, inançların, korkuların pabucunu dama atın. Geçmişin hatalarını genetik bir günah gibi siz de anneleriniz gibi boynunuzda taşımayın. Sizden beklenen her şeyi yapmayın ve sizden beklenmeyen bazı şeyler yapın” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan yazıya ilişkin şunları söyledi: "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini de kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BUGÜN KADININ ADI VARSA AK PARTİ SAYESİNDEDİR"



Kadın kollarımız, birikimiyle kadın siyasetçi yetişiren bir okul haline gelmiştir. Kongrelerimizdeki görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir. İnşa ettiğimiz tüm eserlerimizi kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bugün her alanda kadının adı varsa AK Parti sayesindedir.



"MECLİS'TE YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURUYORUZ"

Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin, ülkemizdekilerin kat be kat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek ülkemiz hedef alınmaktadır. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine... Son Samsun'da yaşanan hadise onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Şiddete maruz kalmasına müsaade edemeyiz. Adalet Bakanımla konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını, kişi malum tutuklandı.

Kadın kocasının veya babasının malı değil, aynı haklara sahip insandır. Kadına eziyet etmenin, kötü davranmanın hiçbir izahı olamaz. Ülkemizde, Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Kadını anne olmaktan, kardeş olmaktan, eş olmaktan, evlat olmaktan çıkartıp köksüz ve ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye çalışanların oyununa gelmeyeceğiz. Kişilik bozukluk ürünü olan saldırı ve cinayetleri töre bahanesiyle kültürümüze yıkmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kötülere meydan okuyacağız.

"KADIN EN BAŞTA ANNEDİR"

Adına aile dediğimiz mukaddes ocak nesli muhafaza eden, inancı yaşatan vasıflarıyla ortak geleceğimizin teminatıdır. Toplum ayakta duramazsa geride ne devlet, ne millet, ne medeniyet kalır. İyi ve kötü günümüzde her zaman yanımızda olacağını bildiğimiz bir aileniz varsa hayata daha güvenli bakabiliriz.

Salgın döneminde bu gerçeği bir kez daha yaşadık. Kadın kollarımızda vazife üstlenen kardeşlerimizin de kendi aileleri yanında çevresinin de yardımına koşmak için nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum. Allah ailenin temeli olan kadının ve erkeğin birlikteliğini sevgi ve merhamet üzerine kurmuştur. Aile müessesinde yer alan eşler, çocuklar ve büyükler birbirlerinin zenginliği ve emanetidir.

Sevginin ve merhametin olmadığı yerde bencilliğe, hoyratça davranmaya meyilli nesiller yetişir. Biz sağlıklı fertlerden oluşan, kul olarak görevlerinin bilincinde kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Devlet bu konuda üzerine düşenleri mutlaka yerine getirecektir. Asıl görev bizlere, kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir, çocuğun ilk vatandır.

Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir.

Bir süredir, sık sık yeni dönemde önceliklerimizin başına eğitimin, kültürü, aileyi koyacağımızın sebebi budur. Ülkemizin temel altyapı sorunlarını çözmeyi başardık. Artık maziden atiye uzanan medeniyet köprümüzde her alanda dünyanın en iyi olması yolunda ilerleme vakti gelmiştir. Kayba tahammülümüz yok.

2023 SEÇİMLERİ

Biz demokrasi diyoruz, bunlar tek parti özlemi diyor. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. 2023 yerli ve milli anlayışla iktidara gelebileceğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır. 2023'ün inşallah en önemli üç ayağından birisi ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları.

AK Parti Türkiye'nin sadece dününün ve bugünün değil, yarınının partisidir. Milletimize geleceği konusunda proje sunabilen tek parti AK Parti'dir. Ana muhalefetin hiç yatırımlarını duyuyor musunuz, yerel yönetimlerinden bir şey duyuyor musunuz? Çöp, çukur, çamur var. Bunların derdi halkıyla, şehriyle, emanetle değil.

15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz, halkoylamasıyla hayata geçirdiğimzi Cumhur İttifakı olarak ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. 2023 seçimleri Türkiye için tam bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı olarak el ele vereceğiz ve 81 vilayetimizde Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatını sürdüreceğiz. Her günümüzü seçim arefesi kabul ederek kesintisiz çalışacağız."