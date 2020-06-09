Erdoğan, yeni normalleşme tedbirlerini açıkladı

09 Haziran 2020 Salı, 19:21

Erdoğan, ''Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum'' dedi.

Erdoğan, ''Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor ve milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde;

- Lokanta, kafe ve kıraathane kapanış saatleri 24.00’de uzatılmıştır.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz’dan itibaren faaliyete geçebilecektir.

- 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10:00 ila 20:00 saatleri arasında her gün dışarı çıkabilecektir

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, velilerinin refakatinde olduğu sürece tamamen kaldırıldı

- Milli parklar gibi parklar 18 yaş altı, 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır

- Düğün salonları belirlenen kurallara uygun şekilde 1 Temmuz’dan itibaren hizmete başlayabilecektir

'İŞSİZLİK ORANLARINDA YÜKSELİŞLER BEKLENİYOR'

2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor diyen Erdoğan, ''Hükümet ve merkez bankaları ekonomilerini, finans sistemlerini desteklemek amacıyla önlem paketleri açıkladı. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan destek paketlerine rağmen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Kamu yardımların da yakın gelecekte ekonomiye ağır yük getireceği anlaşılıyor'' dedi.

'KISMİ YA DA ESNEK ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Erdoğan, ''Kısmi ya da esnek çalışma alanında işgücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 25 yaş altındakilerinin istihdamını destekleyeceğiz. 25 yaş altı gençlerin, 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sağlayacak çalışmayı başlatıyoruz. Bu sigorta ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınmasını sağlayacağız'' dedi.