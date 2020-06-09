Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

09 Haziran 2020 Salı, 20:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 993 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 729 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 172 bin 114'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 218 oldu.

'YOĞUN BAKIM VE SOLUNUM DESTEĞİNE İHTİYAÇ ARTTI'

Koca,''Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: