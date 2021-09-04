Erdoğan'a gece yarısı protesto: "Biz halkız, biz kazanacağız!"

04 Eylül 2021 Cumartesi, 09:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de İkizdere direnişçileri tarafından protesto edildi.

Dün İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar Ankara'dan geliyorlar, durdurmak için gayret sarfediyorlar" demiş ve direnişte olan halkı "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bizim önümüzü kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri, yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez" diyerek hedef almıştı.

Gerçek Gündem'den Serhat Yılmaz'ın haberine göre; Erdoğan, İkizdere'deki temasları sonrası dönüş yoluna çıktı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoyla Rize'ye dönmek için yola çıkan Erdoğan, İkizderelilerin protestosu ile karşılaştı.

Protestoya katılanların önüne jandarma set oldu. Yağan yağmura rağmen protestocuların ıslıklar çalarak ve "Biz halkız, biz kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" diyerek slogan attığı görüldü.