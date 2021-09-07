Erdoğan'a 'gençler sizin için besteledi' denilerek dinletilen şarkının bestecisinden tepki

07 Eylül 2021 Salı, 12:14

AKP'li gençler ile bir araya gelen Özlem Zengin, Erdoğan'ı arayarak, "Gençlik kollarımızın, ilk defa oy kullanacak seçmenler ile alakalı birimleri var. Burada tüm Türkiye'den toplanıp gelmişler, sizin için beste yapmışlar; illa Cumhurbaşkanımızın sesini duyalım..." dedi.

AKP'li Zengin'in, 'Gençler sizin için besteledi' diyerek Erdoğan'a dinlettiği şarkının, Aykut Gürel'in bestelediği 'Anladım ki' isimli şarkıya ait olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan'a telefonda dinletilen şarkının bestecisi Aykut Gürel'den tepki geldi. Zengin'in paylaştığı videoyu alıntılayan Aykut Gürel, 'gençler sizin için bestelediler' sözlerine , "Bu beste benim sanki ama neyse..." şeklinde tepki gösterdi.

İşte o şarkı:



