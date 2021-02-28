Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Siyasi hayatım bitirilmek istendi

28 Şubat 2021 Pazar, 13:14

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat ile ilgili video mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında 28 Şubat'ı yaşadığını, hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını belirterek şunları söyledi:

“28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum.

Darbe bir insanlık suçudur, 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım.”