Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alınacak yeni tedbirler görüşüldü.
Erdoğan, ''Türkiye salgınla mücadelesini kararlılıkla ve elindeki imkanlarla sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor. Bu virüsün henüz tedavisi bulanamadığı için elimizdeki en etkili tedbir tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafedir. Virüs taşıdığını bildiği halde, evde karantina kalmak yerine sokağa çıkan işe giden herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük bir vebal altına girmektedir" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
AŞI AÇIKLAMASI
Erdoğan, ''8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Bir firmanın alt yapısı aşının üretimine uygun hale getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz'' dedi.
65 YAŞ AÇIKLAMASI
Erdoğan, "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir" dedi.
'DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK'
Maske ve mekân denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir diyen Erdoğan, ''İl hıfzıssıha kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp uygulayabilecektir. Kafe ve rastoranların denetimleri sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir'' dedi.
'DİPLOMASİ MASASINA YAKLAŞMAYA BAŞLADI'
Akdeniz’in doğusunda yaşanan gerginliğin geldiği son aşamayla ilgili konuşan Erdoğan, “Kendi haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı” dedi.
'VOLKAN BOZKIR BM GENEL KURUL BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAK'
Erdoğan, ''BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, eski bakanlarımızdan, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak yer alan Volkan Bozkır genel kurul başkanı olarak görev yapacak. Sayın Bozkır'a 1 yıl boyunca yürüteceği BM Genel Kurul Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Salgın sıkıntısı olmasaydı biz de yarın genel kurulda ülkemizi temsil edecek heyetimizin başında olacaktır. Salgın sebebiyle mesajımızı görüntülü olarak Türkiye saati ile 16.00'da inşallah yayına gireceğiz, mesajımızı tüm dünyaya ileteceğiz'' ifadelerini kullandı.
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