Erdoğan'dan 'AB' adımı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbaşkanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
''BİR AN EVVEL BAŞLANMALI''
AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.
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