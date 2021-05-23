Akşener’in Çayeli ziyaretine yönelik girişimde ilginç bağlantılar ortaya çıktı

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, provokasyon sırasında baş-örtüsü olan Havva Sevgen’in tesettürsüz fotoğrafını paylaşarak “Bu hanımı o gün İkizdere’de gördüğünüz kıyafetle tanımamış olabilirsiniz. Bakın, Havva Sevgen Ablanız o” dedi. Sosyal medyada Havva Sevgen’in farklı pozları da paylaşıldı.

Havva Sevgen

İYİ Partili Türkkan, sosyal medya hesabından, Havva Sevgen’in, İşkencedere’de taşocağını yapan Cengiz İnşaat’ın taşeronu İhsan Çilo’nun kardeşi olduğunu ileri sürdü. Olay günü başörtüsü takan Sevgen’in tesettür takmadığını, provokasyon amacıyla olay yerinde olduğunu belirten Türkkan, Sevgen’in fotoğrafını Twitter hesabından da paylaştı. Türkkan, daha sonra Havva Sevgen’in olaydan sonra bir kişi ile konuşurken videosunu da yayımlayarak “Çocuklar, Havva Ablanızın parasını niye eksik verdiniz” dedi.

Havva Sevgen

‘ETKİ TEPKİ DENKLEMİ’

İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener’in Çayeli’nde karşılaştığı provokatif eylemlerde AKP Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan’ın yer aldığını açıkladı. Eylemciler arasında bulunduğunu doğrulayan İshak Karahan, “kalabalığı yatıştırmaya çalıştığını” savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karahan, “Malum heyet ilçemize ayak basar basmaz hemşerilerimize yönelik tekraren zikredilmesinden hicap duyduğumuz ifadelerle hakaret ve küfre başlayınca maalesef etki tepki denklemi kendiliğinden kuruldu ve hiçbirimizin olmasını arzu etmeyeceğimiz gergin bir ortam ortaya çıktı” dedi.