Akşener’e yönelik provokasyon girişimine ilişkin Uğur Poyraz konuştu

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan provokasyona ilişkin İYİ Parti Rize ve Erzurum teşkilatlarının şikâyette bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise Akşener’e yönelik sosyal medyadaki “Öldürün” paylaşımına ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Rize’de yaşananları, “linç girişimine yönelik provokasyona teşebbüs” olarak nitelendirerek “Rizeli vatandaşlarımız, bir linç girişimi için provoke edilmeye çalışıldı, ancak provoke olmadılar. Bunu engelleyen, Rize’nin sağduyusu, misafirperverliği, ferasetidir” dedi.

Akşener’in, 20 Mayıs’ta, İşkencedere Vadisi’nde taşocağına karşı mücadele veren köylüleri ziyaret ettikten sonra ilçe merkezindeki ziyareti sırasında Akşener’e tepki gösteren bir grup ile heyet arasında da yumruklu kavga yaşanmıştı. Tepki gösteren grup, İYİ Partili bazı isimler hakkında şikâyetçi olmuştu. Ziyaret öncesi asılan “Burası Rize, laf ettirmeyiz reise” pankartı ile biyografisinde “Adalet ve Kalkınma Partisi” yazan Suat Düğer isimli bir sosyal medya kullanıcısının “Akşener, şu an İkizdere’de. Bu kadını orada öldürün. Akşener hainini orada taşlayın” paylaşımı ise tepki çekmişti. İYİ Parti Rize ve Erzurum teşkilatının, protestoyu gerçekleştirenler hakkında şikâyette bulunduğu öğrenildi.

‘TEHDİTLER SÜRÜYOR’

“Kimlerse, yargı gerekeni yapacaktır” diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, “Öldürün” paylaşımına dikkat çekerek “paylaşımı yapan kişinin irtibat ve iltisaklarının araştırılması” için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduklarını söyledi. Başsavcılığın da resen soruşturma açtığını kaydeden Poyraz, “O tweet ile olayların olduğu saat, aynı. Bana, kendilerini çeşitli örgütlerin militanı olarak lanse ederek, o paylaşımı yapan kişinin aynı ismiyle ‘bir şey yapamazsınız, öldüreceğiz’ diye çeşitli hakaret ve tehdit mesajları da gelmeye devam ediyor. Hiçbir siyasi partiyle bağdaştırmıyoruz. Türk siyaseti bu noktaya gelmez, gelemez” diye konuştu.