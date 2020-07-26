Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı

26 Temmuz 2020 Pazar, 15:16

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Ayasofya'yı camii olarak açınca Türk milliyetini sindirmekte zorlananlara şahit olduk.

-Yaptığımız yatırımlarla İstanbul'u her anlamda geliştirdik. Hedefimiz İstanbul'u en güvenli bölge yapmak.

-Teşkilatımız terör örgütleriyle mücadele dışında, dış istihbarata karşı da mücadelesini sürdürüyor. Yabancılarla mücadele edecek kapasitesi olması önem taşıyor.

-FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenmesini boşa çıkarmışlardır. Yeni binası, güçlü alt yapısıyla çok daha büyük başarılar bekliyoruz.

-Türkiye'nin son 4 yılda yürüttüğü mücadelede teşkilatımızın önemli rolü vardır. Kaçırılan vatandaşlarının bulunması için bizden yardım isteyen ülkelerin sayısı da giderek artıyor.

-Libya'da da Hafter'in durdurulmasında teşkilatımız oyun değiştirici role sahiptir.