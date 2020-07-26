Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul MİT binası açılışında konuşuyor...
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
-Ayasofya'yı camii olarak açınca Türk milliyetini sindirmekte zorlananlara şahit olduk.
-Yaptığımız yatırımlarla İstanbul'u her anlamda geliştirdik. Hedefimiz İstanbul'u en güvenli bölge yapmak.
-Teşkilatımız terör örgütleriyle mücadele dışında, dış istihbarata karşı da mücadelesini sürdürüyor. Yabancılarla mücadele edecek kapasitesi olması önem taşıyor.
-FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenmesini boşa çıkarmışlardır. Yeni binası, güçlü alt yapısıyla çok daha büyük başarılar bekliyoruz.
-Türkiye'nin son 4 yılda yürüttüğü mücadelede teşkilatımızın önemli rolü vardır. Kaçırılan vatandaşlarının bulunması için bizden yardım isteyen ülkelerin sayısı da giderek artıyor.
-Libya'da da Hafter'in durdurulmasında teşkilatımız oyun değiştirici role sahiptir.
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