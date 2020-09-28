Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan mesajı

Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Burada tarih boyunca olduğu gibi bugün de misafir değil ev sahibiyiz."

"Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır"

"Akdeniz'de Osmanlı medeniyetinin ve barışının mirasçısı bir millet olarak bu coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesini istiyoruz."

"Türkiye ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz."

"Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz."

YUNANİSTAN'IN SEVİLLA HARİTASINA TEPKİ

"Neymiş, Sevilla haritası. Kim nerede ve nasıl çekti bu haritanın çizgilerini. Biz de istersek şu an İstanbul ve Marmara Üniversite ile böyle bir çalışma yapabiliriz. "

"Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz."

"Özellikle Avrupa Birliği, diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına boyun eğdi."