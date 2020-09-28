Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum."
"Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir"
"Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır"
"Yaşanan gelişmeler, bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır"
"(Artık hesap vakti geldi) diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır."
"Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir."
DOĞU AKDENİZ MESAJI
YUNANİSTAN'IN SEVİLLA HARİTASINA TEPKİ
"Neymiş, Sevilla haritası. Kim nerede ve nasıl çekti bu haritanın çizgilerini. Biz de istersek şu an İstanbul ve Marmara Üniversite ile böyle bir çalışma yapabiliriz. "
"Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz. Türkiye ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz."
"Özellikle Avrupa Birliği, diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına boyun eğdi."
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