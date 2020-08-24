Erdoğan'dan Biden'a ilk yanıt

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:30

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Ortaya çıkan kayıpları en kısa sürede telafi edeceğiz. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bölgede alt yapı çalışmalarına başlayacağız."

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFİ

"Yeni bir dönemi başlattık. Derin deniz aramaları için sondaj gemileri aldık. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz derin sondaj gemilerine sahip olduk. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Yani bir kuyu değil; iki, iç, dört devam edecek inşallah. Önümüzdeki süreçte de Akdeniz'den de müjdeli haberleri alacağımızı düşünüyorum. Yıllardır dışarıya akıttığımız kaynakları artık hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızı engellemek isteyenlere gerek zor kullanarak hakkımızı savunacağımızı gösterdik. Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip ülke olarak, ülkemizin hakkını hukukunu çıkarlarımızın gereğini yerine getirdik.

Karadeniz'de Sakarya Gaz sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Ülkemizin geleceği açısından bu müjdeyi geçtiğimiz Cuma günü paylaştık. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Tek kuyu değil 2-3-4 devam edecek. Bu kuyuların fazla oluşu umutlarımızı çok daha arttırıyor. Gazın çıkarılması 2023'ü bulacaktır. Akdeniz'de de güzel haberler alacağımıza inanıyorum.

Diğer alanlarda bize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi ekonomide bize saldırıyorlar. Halbuki ülkemiz toplamda 9 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır."

YUNANİSTAN'IN NAVTEX İLANI

"Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaza ediyorum."

"Türkiye ne Oruç Gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır."

"AB bize karşı hiçbir zaman dürüst davranmadı. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. Yunanistan'dan FETÖ'sü giriyor, PKK'lısı giriyor. Almanya'da bunlara oturum veriyorlar. Bir diğer kısmı da bakıyorsunuz Fransa'ya gidiyor. Ve bunlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mudur? Bunlarla başbaşa oturduğumuzda inkar ediyorlar."

JOE BİDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

"Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar."

"Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir."

KORONAVİRÜS

"Olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Düğün cenaze tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma hallerine dönüştü. Buralarda yayılma alanı çok çok fazla. Can kaybında küçük de olsa artış yaşanıyor. Bundan dolayı üzgünüz."