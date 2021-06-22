Erdoğan'dan, Bodrum'da bir imar kararı daha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bodrum'un en gözde bölgelerinden biri imara açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bodrum'un en gözde bölgelerinden biri imara açıldı.
22 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, özelleştirme kararı alınan arazideki imar planı onaylandı. Ayrıca, 25 dönümlük araziyi ticaret ve konut alanına çeviren imar düzenlemesine yapılan itirazlar da reddedildi. Arazi, 3 Şubat tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’yla özelleştirme kapsamına alınmıştı.
Kararda, “Alana ilişkin mevcut imar planları mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, altlık imar planı paftaları yerine halihazır haritalar kullanılması gerektiğinden bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kullanım kararlarında her hangi bir değişiklik yapılmadan halihazır harita üzerine hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın onaylanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
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