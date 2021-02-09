AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı: "Bayanlardan bile ben adayım diyen vardır"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Uzay Programı'ndaki yol haritasını açıklayan Erdoğan'ın bazı ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programdaki son hedefi bir Türk vatandaşını uzaya yollamak olarak açıkladı.
Erdoğan, bu hedefi açıklarken şu ifadeleri kullandı:
"Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek. Eminim birçok kişi bu hayal ile büyümüştür. Hatta belki bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta ve hatta belki bayanlardan bile 'ben adayım' diyenler vardır."
Erdoğan'ın "bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır" ifadesi büyük tepki çekti. Yurttaşlar bu açıklamanın cinsiyetçi ve ayrımcı olduğunu vurguladı.
İşte tepkilerden bazıları:
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