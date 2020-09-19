Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, " Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan krizlerin ardından diyalog açıklaması yaptı.
"Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" diyen Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.
Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."
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