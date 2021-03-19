Erdoğan'dan gazeteciye uyarı: Çıkar şunu ya!
Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada maskesini takan bir gazetecinin söylediklerini anlamayınca "Çıkar şunu" diye çıkıştı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan; kendisine soru soran bir gazetecinin ne söylediğini anlamayınca, "Çıkar şunu! Maske, maske..." diye çıkıştı. Erdoğan bu sırada "Duymuyorum sizi" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- Mesut Yar özür diledi
- Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?
- İstanbul için korkulan oldu!
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'