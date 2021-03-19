Erdoğan'dan gazeteciye uyarı: Çıkar şunu ya!

19 Mart 2021 Cuma, 14:39

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan; kendisine soru soran bir gazetecinin ne söylediğini anlamayınca, "Çıkar şunu! Maske, maske..." diye çıkıştı. Erdoğan bu sırada "Duymuyorum sizi" ifadelerini kullandı.