Erdoğan'dan gazeteciye uyarı: Çıkar şunu ya!

Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada maskesini takan bir gazetecinin söylediklerini anlamayınca "Çıkar şunu" diye çıkıştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 14:39
Erdoğan'dan gazeteciye uyarı: Çıkar şunu ya!
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan; kendisine soru soran bir gazetecinin ne söylediğini anlamayınca, "Çıkar şunu! Maske, maske..." diye çıkıştı. Erdoğan bu sırada "Duymuyorum sizi" ifadelerini kullandı.


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