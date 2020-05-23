Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Haliç' göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Haliç canlanıyor' diyerek paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu'na yayınladığı bir mesajla üstü kapalı göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 20 Mayıs’ta Haliç’teki temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak belediyenin hazırladığı bir videoyu paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "Haliç'in dibinde yer alan 400 bin ton çamuru modern bir şekilde bertaraf edecek tesisimiz ve tarama gemimiz hayata geçti. Canlı çeşitliliğinin ve su kalitesinin artacağı bölge diğer projelerimizle birlikte bir cazibe merkezi olacak" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki gün sonra 26 yıl önceyi hatırlatan bir Haliç mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşmında, "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç’i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Erdoğan'ın 26 yıl öncesine ait fotoğraflarının ye aldığı bu paylaşım, İmamoğlu'na üstü kapalı bir gönderme olarak yorumlandı.


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