Erdoğan'dan "İslami Megabank" çıkışı

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D–8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şart" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.” Açıklamasında bulundu.

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız" diye belirtti.