Erdoğan'dan "İslami Megabank" çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D–8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D–8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şart" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.” Açıklamasında bulundu.
Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız" diye belirtti.
Video Haberler
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
- Markete giren komodo ejderinin görüntüleri gündem oldu
- Bir babanın en çaresiz anları.
- Vahşet anı kameraya yansıdı! Polis o sürücüyü arıyor
- Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
- Bu çocuklar sana emanetti Süleyman Soylu
- Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu
- Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
- Şehit Gençcelep'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı
- Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- AB Komisyonu Sözcüsü'nden açıklama
- Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?