Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ‘Ayasofya’ talimatı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması yönünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat verdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını sosyal medya hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
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