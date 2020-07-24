Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ‘Ayasofya’ talimatı

24 Temmuz 2020 Cuma, 20:58

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."