Erdoğan'dan İtalya Başbakanı'na 'diktatör' yanıtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için "diktatör" ifadesini kullanan İtalya Başbakanı hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphane Buluşmaları" kapsamında Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.
Emekli amirallerin bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz, 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" diye konuştu.
İTALYA BAŞBAKANA TEPKİ GÖSTERDİ
Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin kendisi için “Diktatör” demesine tepki gösterdi. Erdoğan, "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir.” İfadelerini kullandı.
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