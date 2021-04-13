AA Montrö haberini böyle sildi

13 Nisan 2021 Salı, 11:14

Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışması sürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sorulan bir soruyla başlayan ve emekli amirallerin bildirisi ile derinleşen tartışmayla ilgili ABD'nin sessizliği sürüyor.

Emekli amirallerinin Montrö'ye sahip çıkmasını ve Kanal İstanbul endişesini, 'ABD operasyonu' olarak yansıtan iktidara yakın medyanın tutumu dikkat çekerken Anadolu Ajansı'nın 5 Mart 2018'de geçtiği bir haber ortaya çıktı.

ABD ZORLUYOR

Odatv'nin haberine göre, Fatih Erbaş'ın kaleme aldığı "ABD şimdi de Montrö'yü zorluyor" başlığıyla yayınlanan analizde ABD'nin Türkiye'nin güneyinde terör gruplarını silahlandırdığı vurgulanırken "Karadeniz’de askeri varlık göstermek suretiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni esnetmeye ve zorlamaya yönelik alışıldık tavırlarını sürdürüyor" ifadelerine yer verildiği görüldü.

ULAŞILAMIYOR

Montrö tartışmasının Nisan ayının başında ayyuka çıkması ile Anadolu Ajansı'nın haberini silmesi de dikkat çekti. AA'nın haberine artık ulaşılamıyor ama ajansın resmi sosyal medya hesabında paylaşım hala duruyor.

Haberin silinmesinin 7 Nisan'da AA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın görevi bırakıp yerine Serdar Karagöz'ün geldiği döneme denk gelmesi de dikkat çekti.