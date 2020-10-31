Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması

31 Ekim 2020 Cumartesi, 14:22

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

İZMİR DEPREMİ

Erdoğan, İzmir'deki depreme ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum. 26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin."

'ŞAHSIMA EDİLEN HER HAKARET...'

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Refah ve güvenliklerinin tehdit edildiğini düşünenlerin nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu görüyorsunuz. Kendilerini demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak gösteren batı zihniyetinin karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz.

Türkiye bu süreçte en çok hedefe konan ülke durumundadır. Son dönemde Fransa başta olmak üzere kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı çarpık zihniyetin hala devam ettiğini göstermektedir. Dini fanatizmle İslam’a ve Müslümanlara nefret besleyenler artık bu duygularını saklama gereği bile duymuyorlar. Şu gerçekleri gayet iyi biliyoruz. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslüman alemini hedef almaktadır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.

Bugün bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Bunu da vakarla, dirayetle, soğukkanlılıkla yapacak asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI

Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz.

40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca göre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

'VESAYETİ TASFİYE ETTİK'

Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik. Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik. Örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk. İnşallah bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi de milletimizle birlikte vereceğiz.

Ülke genelindeki üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok sadece AK Parti. İl kongresinde görev alacak kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah şu koronavirüs belasından da sıyrıldığımızda meydan mitinglerimizi yeniden bir başka yapmaya başlayacağız.