Erdoğan'dan kabine değişikliği mesajı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili “Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de ‘Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur’ gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır” dedi. Erdoğan, Mısır’ın Libya’ya asker gönderme kararıyla ilgili olarak üstü kapalı mesaj vererek “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kimse heveslenmesin, ona da izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

İKİ YILI DEĞERLENDİRDİ

Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasının başında başkanlık sistemi ve Cumhur İttifakı’nın kurulmasına verdiği destek nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Diğer tüm değişimler, ya savaş şartlarında ya da olağanüstü dönemlerde gerçekleşmiştir. Demokrasinin ve cumhuriyetin özüne uygun bu reformun sahibi, bizatihi milletimizin kendisidir” dedi.

GÜÇLER AYRILIĞI NETLEŞMİŞ!

Yeni sistemde yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkileri netleştirdiklerini savunan Erdoğan, “Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de ‘Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur’ gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır. Nitekim bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdik” diye konuştu.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Erdoğan, zaman zaman kamuoyunda gündeme gelen kabine değişikliği ile ilgili üstü kapalı mesaj da verirken “Kabinede ve üst düzey bürokraside ihtiyaç hasıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform, icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE HEVESLENMESİN’

Erdoğan, Mısır meclisinin Libya’ya asker gönderme kararıyla ilgili üstü kapalı mesaj vererek “Libya’da Trablus’u tehdit eden darbecileri gerilettik. Libya halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Son günlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kimse heveslenmesin ona da izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, konuşmasında savunma sanayii alanında yapılan çalışmalara da geniş yer ayırırken ‘yarı uçak gemisi’ olarak nitelendirdiği çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun suya indirildiğini, bunun yanında bir uçak gemisi projesi için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.