Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla sizden alırlar

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:07

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul' açılışı olduğu belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Erdoğan, "Şirketlere Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağız' diyen muhalefete, 'söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla sizden alırlar" sözleriyle yanıt verdi.

"İtirazcıları dinlesek hiçbir proje yapılamazdı" diyen Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"BÜYÜK RİSK"

Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Kanal İstanbul'a acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı, dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip. Proje ile amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlamaktır. Gemi trafiği artarken geçen gemilerin uzunluğu da arttı. Bu gemilerin geçişi boğaz çevresi için büyük risk.

"BİZE SORULMADI DENENLERE SESLENİYORUM..."

Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun şekilde tamamlandı. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Bize sorulmadı denenlere sesleniyorum: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulup yola çıkıldı. Sizi dinleseydik bu eserler olmazdı.

Montrö'de kılavuz kaptan ve romorkör kullanımının zorunlu tutulmaması ticari gemilerin Boğaz geçişindeki riskleri artırıyor.

"ÇILGINLAR GİBİ, AMA YAPTIK"

Bu ülkede sizler şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, bugün Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık, yine aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi, ama yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. Osmangazi'yi, İstanbul-İzmir yolunu yaptık, onların da önünü kesmeye çalıştınız. Bu hususlarda en küçük bir eksiklik, usulsüzlük olsaydı çoktan ortaya çıkardı.

Modelleme çalışmalarında dünyanın en önde gelen mühendislik bünyesinde 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi, nerede, kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz. Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz.

500 BİN NÜFUSLU YERLEŞİM ALANI

Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi. Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi.

Kanal'ın her iki yanında planlana 500 bin nüfuslu yerleşim alanının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz.

"SÖKE SÖKE BU PARALARI SİZDEN ALIRLAR"

Yatırımcıları tehdit ediyorlar. 'Biz geliyoruz, geldiğimizde size ödeme yapmayacağız, bu yatırımları elinizden alacağız.' Bankaları tehdit ediyorlar, hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Bankalara ödeme yapmazmış...



