Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 5 il kongresine online olarak katıldı. Burada yaptığı konuşmada; "Evlatlarımıza miras olarak büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz." ifadelerini kullanan Erdoğan, kendisini alkışlamayan kalabalığa sitem etti.
Konuşması sonrasında alkış bekleyen ancak karşılık bulamayan Erdoğan, "Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz" dedi.
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı.
Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti.
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