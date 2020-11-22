Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem

22 Kasım 2020 Pazar, 15:59

Konuşması sonrasında alkış bekleyen ancak karşılık bulamayan Erdoğan, "Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un, Isparta'nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı.

Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti.



