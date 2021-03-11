Erdoğan'dan 'kenetlenme' çağrısı: "Görüş ayrılıklarını bırakıp bir araya gelmemiz gerekiyor"

11 Mart 2021 Perşembe, 19:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’nda konuştu.

İstiklal Marşı'nın 84 milyonun ortak paydası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, konu üzerinden ittifaklar başlığında da üstü kapalı mesajlar verdi. "Farklılıklara değil müşterek noktalara odaklanmamız gerekiyor" diyen Erdoğan, "Bilhassa da vatanımız ve bağımsızlığımız sözkonusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp bir araya gelmemiz büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



AKP'li Cumhurbaşkanı, "Düzenlenecek etkinliklerle ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tazelemeli, 84 milyon olarak İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeliyiz" çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından özetler şöyle:

"-Milli şairimizin ruhu şad olsun. Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz. Anadolu toprakları şairleri sultan, sultanları şair kılan bereketli topraklardır. Bu topraklar nice söz üstadını yetiştirerek dünyaya armağan etmiştir. Mısralarında bazen aşkı, bazen hüznü, bazen birliği, kardeşliği dile getiren bu köklü geleneğin en güçlü temsilcisi hiç şüphesiz milli şair Mehmet Akif Ersoy'dur.

-Hala İstiklal Marşı'mızı içselleştirmekte zorlananlar olsa da biz onların azınlıkta olduğunu biliyoruz. Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz. Milletin emanetini taşıyan insanların İstiklal Marşı'ndan rahatsız olma şansı yoktur.

-Milli şairimiz sessiz yaşamış, son nefesini de Mısır Apartmanı'ndaki soğuk ve mütevazı dairesinde yine sessizce vermiştir, 65 metrekare. Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi şairi' diyerek tahkir edenler zamanla unutulmuştur. Merhum Akif örnek hayatı yanında geride milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı metnini de bırakmıştır. İstiklal Marşımızın 10 kıtası bizim milli andımızdır. İstiklal Marşı millet olarak aidiyetimizin, değerler manzumemizin remzidir, sembolüdür. Elbette her milletin bağımsızlığın nişanesi olan bir milli marşı vardır. Ancak 7 düvele karşı yürütülen kurtuluş savaşı sırasında her mısrası gözyaşlarıyla kabul edilen bir başka marş yoktur. Bir tekkede yazılmış, ilk kez camide okunmuş milletin meclisinde de alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir. İstiklal marşı istikbal marşı olarak da kaleme alınmıştır. Milletimizle birlikte tüm mazlumların, özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur..



-Yek diğerine kenetlenen milletleri evvelallah ne içerden en dışarıdan kimse yıkamaz. Bu hususta yaşanacak herhangi bir zafiyeti yine milletçe hep birlikte öderiz. Mehmet Akif bu hakikate "İttihâd yaşatır, yükseltir; tefrika yakar, öldürür" tespitiyle tam 1 asır önce dikkat çekmiştir. Bunun için farklılıklara değil müşterek noktalara odaklanmamız gerekiyor. Bilhassa da vatanımız ve bağımsızlığımız sözkonusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp bir araya gelmemiz büyük önem taşıyor. Gerek siyasette gerekse gündelik hayatın içinde çekişme, tartışma, rekabet olması gayet tabidir. Esasen bu farklılıklar bizim millet olarak zenginliğimizdir. Buradan önemle durulması gereken mesele farklılıklarımızı kardeşliğimizin önüne geçirmemektir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak 2021 İstiklal Marşı Yılı'nda bu bakımdan tarihi bir fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Düzenlenecek etkinliklerle ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tazelemeli, 84 milyon olarak İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeliyiz. Hayatın farklı kulvarlarında koşsak da hepimzin aynı gemide olduğunun farkına varmalıyız."