İttifak bozuluyor mu?

09 Mart 2021 Salı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ismini yan yana getirmesi İYİ Parti’de rahatsızlığa neden oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir parti yöneticisi, “PKK ile birlikte yol yürüdüğü aşikâr olan bir parti lideri ile Türkiye’nin her anlamda güçlenmesi için siyasi mücadele vermiş olan genel başkanımızı yan yana getirmek bilinçli bir politikadır. Yine İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un sosyal medyada İmamoğlu’nun ağzından ‘Barıştıracağım bu milleti görecekler’ sözlerinin yer aldığı videonun paylaşılması da açıktan bir mesajdır. İttifakta çatlak yaratacak kadar ayaklanmaya neden olan tartışmalı paylaşımın ardından ‘İpleri koparalım’ mesajları alıyoruz. Ekrem Bey bu açıklamasını düzeltmeli” dedi. Öte yandan İstanbul’da 39 ilçe başkanının acil olarak Buğra Kavuncu’dan toplantı talep ettiği ve İmamoğlu’nun açıklamaları üzerine görüşme yapılacağı öğrenildi.

‘MİLLET’TE YENİ STRATEJİ PLANLARI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine henüz iki yıl varken, siyaset şimdiden seçimlere odaklandı. Gerek Muharrem İnce’nin başlattığı hareket sonrası CHP’deki istifalar gerekse İYİ Parti’de Ümit Özdağ’ın, “partiyi zehir zemberek” ifadelerle suçlaması ve istifası, Millet İttifakı bileşenlerini “yeni strateji belirlemeye” zorluyor. Bu nedenle Millet İttifakı’nın, 2023’e giden süreçte “genişleyerek yoluna devam edeceğine” dikkat çekiliyor. Bunun için de ittifak bileşeni İYİ Parti ve CHP’nin, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi gibi partilerle de “görüşmeler yürüterek 2023’te muhalefet blokunun genişletilmesi yönünde adım atılacağı” ileri sürülüyor. Siyaset kulislerinde bu durum “İktidarın hamlelerine karşı muhalefet bloku da safları sıklaştırmak istiyor” sözleriyle değerlendiriliyor. Ancak CHP ve İYİ Parti’nin “bir yandan muhalefeti güçlendirmek isterken diğer yandan diğer partileri Millet İttifakı çatısı altında birleştirme noktasında bazı çekinceleri” de bulunuyor.

Milletvekilliği dokunulmazlıkları konusunda İYİ Partililerin çoğunluğunun dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda AKP ve MHP ile aynı görüşte olması ve DEVA ile Gelecek Partisi’nin HDP’ye karşı keskin bir çizgisinin bulunmamasının ittifakın kurulmasını zorlaştırdığı ifade edililiyor.

Kulislerde iktidarın bunu kullanarak daha fazla HDP’nin üzerine gideceği konuşulurken, Millet İttifakı’nın da iktidarın hamlelerine karşı yeni stratejiler geliştirebileceği belirtiliyor.

CHP’DE KÖSTEBEK AVI



Başkent kulislerinin geçen hafta konuştuğu konulardan biri, CHP’lilerin kullandığı kalabalık bir WhatsApp grubunda “köstebek avı” başladığına yönelik iddialar oldu. Edinilen bilgilere göre, görevinden istifa ettirilen AKP’li eski bir belediye başkanının son dönemde CHP’ye ilişkin Twitter paylaşımları ile bahse konu WhatsApp grubundaki içerik paylaşımları arasında eş zamanlılık görülmeye başlandı. Grupta parti içi bilgilendirme amaçlı paylaşılan bazı bilgi ve belgelerin, kısa sürede AKP’li eski başkan tarafından Twitter’dan yayımlanması CHP’lilerin dikkatini çekti.

Bu gelişmeler üzerine WhatsApp grubunda “köstebek avı” başlatıldı. Bazı şüphelilerin tespit edilmesinin ardından kısa süre içinde grubun tasfiye edilmesi kararı alındı. Yeni oluşturulan WhatsApp grubuna katılımcı kabulünün ise “teyit” ve “referans” ile yapılacağı öğrenildi.

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