Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:30
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