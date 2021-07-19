Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi Taliban açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Taliban'a seslenerek, "Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
"KIBRI TÜRKÜ YARIM ASIRDIR MÜCADELE VERİYOR"
Kıbrıs Türkü adada yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Bu uğurda birlikte nice bedeller ödedik, nice badireler atlattık. Kıbrıs Türk halkı Ada'da egemen eşitliğe sahiptir. Kıbrıs'ta çözümü ancak Ada'daki gerçekler temelinde ulaşılabilir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.
MÜJDE AÇIKLAMASI
Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmam boşa geçer.
TALİBAN'A ÇAĞRI
Taliban'ın açıklamalarında "Türkiye'yi istemiyoruz" gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Ve bize yönelik bazı yaklaşımları var. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak bu adımları atıp ne gibi görüşmeler yapacağız bunlarla nereye ulaşacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Taliban’ın yaklaşımı bir Müslümanın bir başka Müslüman’a yaklaşımı değildir.
Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz buradan Taliban'a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce böylece Afganistan'da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım.
VAKA VE VEFAT SAYILARINDAKİ ARTIŞ
Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafeye ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dün itibarıyla vefat sayıları da ciddi manada arttı. Öbür tarafta rakam 7 binleri tekrar yakaladı. Bu bizim için tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemeliyiz.
Aşının önünü açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kanmadan aşılarımızı da yaptırmalıyız ki o bizim için önemli bir teminattır, garantidir.
Video Haberler
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Yaralı sürücü: ‘O videoyu bana da gönder’
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- Otobanda korku dolu anlar! Faciadan dönüldü
- Japonya’yı vuran sel ve heyelan felaketinde 18 kişi öldü
- Kaçan boğa, kendisini kovalayan kişiyi böyle yere serdi
- Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- A101 işçisi bozuk ürünler hakkında Cumhuriyet’e konuştu
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- 'Erken seçim sinyali veriyor'
- Çin'de yeni virüs paniği
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi