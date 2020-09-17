Erdoğan'dan köprü talimatı

17 Eylül 2020 Perşembe, 15:32

AKP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 140. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Bazı bakanlar, bakan yardımcıları, il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanlarının katıldığı toplantıda İl Başkanı Belgin İba söz aldı.

Kongreleri soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kongrelerin güzel geçtiğini" ifade eden İba, Karaağaç'a ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanması konusunda Erdoğan'ın desteğini istedi. Erdoğan da toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un katılmasını istedi.

Erdoğan, Bakan Yardımcısı Dursun'a "Mehmet Müezzinoğlu beyin adı verilen köprü kısa sürede tamamlansın" şeklinde talimat verdi.