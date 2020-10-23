Erdoğan vaka artışında İstanbul'a dikkat çekti: En önde gelen illerimizden biri

23 Ekim 2020 Cuma, 13:59

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İSTANBUL EN ÖNDE GELEN İLİMİZ'

“Şuan itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden birtanesi. Bu mücadaleyi başta medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Maske mesafe hijyen bunlara hassayitle sarılmamız lazım. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Buralar virüsün seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE Mİ?

Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Oralarada ne gibi tedbirler alacağız bunların çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız. Kararlıyız, kararlı duruşumuzu batıya göre çok daha iyi konumdayız.

AMERİKA’YA S-400 YANITI

Sinop'ta yapılıyor. Bunlar doğru. Bizim ABD'den aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz.